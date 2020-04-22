الرياضات الإلكترونية في السعودية .. بطولات وجوائز ومستقبل واعد

أبدت المملكة العربية السعودية اهتمامها الواضح بهذا المجال حيث أُقيمت العديد من بطولات الرياضة الإلكترونية الرسمية في أنحاء مختلفة من المملكة إلى جانب بطولات أهّلت الفائزين للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وحقق اللاعبون السعوديون في السنوات الأخيرة مراكز متقدمة على مستوى العالم في بطولات الرياضات الإلكترونية.

كفو قيمز – مركز الرياضات الإلكترونية في المملكة

وفي هذا الصدد برزت كفو قيمز المنصة السعودية الرائدة في الرياضات الإلكترونية حيث تعاونت مع جهات وشركات كبرى داخل المملكة للاهتمام بهذا المجال الواعد في السعودية وساهمت في عدد من البطولات الرسمية كشريك منظم وشريك تقني مثل: بطولات ليج اوف ليجيندز، تيكين، ماريو كارت، سوبر سماش بروز وغيرها من البطولات للمنافسة على ألعاب أخرى شهيرة بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ لاعب وجائزة كبرى بمبلغ مليون ريال.

كما نظمت بطولة البلوت على مدى ٣ سنوات متتالية وحتى ٢٠٢٠ بمشاركة ١٦٠٠٠ لاعب وأكثر من ١٢٠٠٠ متفرج على مر ٤ أيام من المنافسة على جائزة بقيمة ٢ مليون ريال.وأيضًا تعاونت كفو قيمز في تنظيم واستضافة بطولات فيفا ١٨ وفيفا ١٩ بجوائز قدرها ٢ مليون ريال ومشاركة آلاف من اللاعبين.

بالإضافة إلى بطولة فيفا التي نظمتها كفو قيمز في آواخر العام الماضي بمشاركة ٣٠٠٠ لاعب وجائزة قدرها ٢٥٠٠٠ ريال.

وتُعد كفو قيمز أبرز المنصات السعودية المهتمة بالرياضات الإلكترونية، فعامًا تلو الآخر تسجل الألعاب الإلكترونية اهتمامًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية. لا يتوقف الأمر عند اللعب فقط بل استضافة تحديات ومنافسات ضخمة تجمع المشجعين واللاعبين تحت سقف واحد فالجميع يتنافس للفوز بالجوائز المرصودة. وعلى جانب آخر تتنافس الشركات لرعاية الحدث أو الفريق أو اللاعبين في مشهدٍ قد يبدو مألوفًا لدى المهتمين بالرياضات التقليدية. ويشار إلى أن أندية ورياضيون تعاقدوا مع ألمع اللاعبين في عالم منافسات الرياضات الإلكترونية لتمثيلهم، في خطوة تؤكد على تنامي شعبية هذا المجال.

وتقدم كفو قيمز عبر منصتها التي تشغلها باللغتين العربية والانجليزية نظام متكامل لتسهيل إدارة البطولات وتنظيمها والمشاركة فيها بالإضافة إلى تنسيقات لعب (براكتس) وتقنيات إدارة الحشود، كما توفر طواقم فنية لتسهيل أي عقبات قد يواجهها المستخدمون إلى جانب دورها كشريك تقني ومنظم في عدة بطولات للرياضات الإلكترونية.

نجوم سعوديون حققوا ألقابًا عالمية

وفي سعيها المتواصل نحو إثراء صناعة الرياضات الإلكترونية تهدف كفو قيمز للمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ فيما يتعلق بتمكين المواهب في المملكة خاصة بعد ازدياد شعبية لاعبين سعوديين على مستوى العالم، أمثال : ساري الجفري الذي توج بطلا على لعبة تيكن ٧ بعد قتال يحبس الأنفاس بينه وبين غريمه الياباني، أيضا تم تتويج عبدالعزيز الشهري عام ٢٠١٥ ومساعد الدوسري عام ٢٠١٨ ببطولة كأس العالم الإلكترونية للعبة فيفا ١٨ بعد فوزه على منافسه البلجيكي في المباراة النهائية، إلى جانب تحقيقه لقب ملك فيفا لعام ٢٠١٩.

قد التحدي بنصف مليون ريال

تستضيف كفو قيمز حاليًا بطولة قد التحدي المقدمة من STC والتي تقام عبر الإنترنت بمجموع جوائز يصل إلى نصف مليون ريال سعودي، حيث أقيمت بداية شهر أبريل ثلاثة بطولات مثل بطولة STC 5G ببجي موبايل بجائزة قدرها ٧٠٠٠٠ ر.س، والتحدي الأول لبيتي فايبر فورتنايت بجائزة قدرها ٢٠٠٠٠ ر.س، وتحدي كويك نت الأول فيفا ٢٠ بجائزة قدرها ٩٠٠٠ ر.س.

ويجري حاليًا تحدي كويك نت الثاني فيفا ٢٠ بجائزة قدرها ٩٠٠٠ ر.س ، والتحدي الثاني لبيتي فايبر فورتنايت بجائزة قدرها ٢٠٠٠٠ ر.س وأيضا تحدي كويك نت الثالث فيفا ٢٠ بجائزة قدرها ٩.٠٠٠ ر.س ، والتحدي الثالث لبيتي فايبر فورتنايت بجائزة قدرها ٢٠٠٠٠ ر.س، وبطولة كول أوف دوتي كلانز بجائزة قدرها ٣٦٦٠٠ ر.س بالإضافة إلى بطولة كول أوف دوتي وار زون بجائزة قدرها ٨٢٠٠ ر.س وبطولة أوفر واتش بجائزة قدرها ٢٤٦٠٠ ر.س .

ختاما تضم كفو قيمز على الإنترنت أكثر من ٣٠٠ ألف لاعب مسجل بمجموع جوائز مقدمة تجاوزت ٥ مليون ريال سعودي وتوجه دعوتها للاعبين والمنظمين للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني وترقب المزيد من البطولات الحماسية والجوائز القيّمة على منصتها https://kafugames.com/ar/