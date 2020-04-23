“غروهي” تقدم “سينسيا أرينا “Sensia Arena: المرحاض الذكي كمساعدٍ ذكي لمنزلك

• التقنيات المبتكرة توفّر الفرصة للحصول على منزلٍ نظيف ومريح

• مميزات ذكية من شأنها تسهيل الإستخدام اليومي وعملية تنظيف المرحاض الذكي

• مصممة بعناية لتقديم مستويات جديدة من النظافة والتعقيم

تشهد الأعمال المنزلية كالغسيل والطهي والتنظيف التي تعتمد على التقنيات الذكية إقبالاً متزايداً ويتم إستخدامها بشكلٍ كبير في المنازل الخاصة، بهدف توفير الوقت والطاقة ولضمان الحفاظ على منزلٍ نظيفٍ ومريح. وتتطلع غروهي، انطلاقا من موقعها كعلامة تجارية عالمية للأجهزة الصحية المبتكرة على جعل حياة الناس أسهل وأكثر راحة. ولقد أتاحت أحدث التقنيات المبتكرة، تسليط الضوء على المرحاض الذكي “سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي الذي يتيح التنظيف الذكي والمريح في الحمامات العصرية.

“سينسيا أرينا” Sensia Arena من “غروهي”: أفضل 5 مزايا لتحقيق المزيد من الراحة في الحياة اليومية

1# مساعد التنظيف: مع “سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي، أصبح بالإمكان التخلي عن منتجات التنظيف القوية وفرش المرحاض السيئة المخبأة في زاوية الحمام. فطلاء السطح الخاص وتصميم المرحاض من دون إطار أو حافة وقوة التنظيف الفعالة للمرحاض الذكي، تتيح عدم التصاق جزيئات الأوساخ.

2# جهاز توزيع الروائح العطرية: تعزز الروائح الجميلة في الحمام الشعور بالرفاهية. ولضمان الحفاظ على الهواء المنعش، فإن “سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي مجهز بنظام إستخلاص الرائحة الأوتوماتيكي: فهناك طبقة واقية من الهواء تمنع الروائح من أن تنتشر في الأجواء، وفي الوقت نفسه إستخراجها. يتم بعد ذلك تنظيف الهواء المستخرج بفلتر كربون منشط ونشره في الهواء المحيط. وفي هذه الحالة أصبح إنبعاث الروائح الكريهة أمراً من الماضي.

3# أسلوب راقٍ ومميز: إن غطاء المرحاض مفتوحاً مرة أخرى؟ لقد نسي المستخدم السابق تنظيفه؟ مع “سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي، هذه المواضيع التي تتكرر دائماً انتهت! شكراً لجهاز استشعار الحركة، فإن غطاء المرحاض في “سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي يُفتح ويُغلق تلقائياً من دون الحاجة إلى لمسه. ويزيل نظام التدفق الفعال والعالي الكفاءة بشكلٍ خاص مخلفات الأوساخ، كما أن التدفق الأوتوماتيكي متوفر عند الطلب.

4# مستكشف في الليل: ميزة الإضاءة الليلية التي يتضمنها “سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي تجعل من السهل العثور على المسار الصحيح في الظلام عند الذهاب إلى المرحاض ليلاً. وليس هناك حاجة لتشغيل ضوء الحمام القوي، وبالتالي الحد من حدوث أي إزعاج يؤثر على سبات النوم وسكونه. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدفق الثلاثي الأبعاد المريح والإستثنائي من شأنه ضمان ليلة هادئة وأقل إزعاجاً.

5# مستوى جديد من النظافة: تلعب النظافة دوراً أساسياً في المرحاض وحوله. إذ أنه من ضمن الفوائد العديدة التي تُميّز المرحاض الذكي “سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي تأتي ميزات التنظيف الذاتي. فلقد ساهم الزجاج المزدوج AquaCeramic في الحصول على ملمسٍ ناعم بشكلٍ إستثنائي، حيث لا يمكن أن تلتصق الشوائب بالمرحاض. علاوةً على ذلك، أدى استخدام أيونات الفضة السطحية HyperClean إلى منع نمو البكتيريا بنسبة 99%. وتتيح أذرع الرذاذ ذاتية التنظيف والمضادة للبكتيريا، تحقيق تجربة التدفق الحر والشعور بالراحة والثقة.

“سينسيا أرينا”" Sensia Arena من “غروهي”- بُعدٌ جديد للعناية الشخصية بالجسم القابلة للتعديل

“سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي مرحاضٌ ذكي يتيح تحقيق شعورٍ جديد تماماً للعناية بالجسم ويمكن تعديله ليتلائم مع الإحتياجات الشخصية. أما التصميم الخاص لـ”سينسيا أرينا” Sensia Arena من غروهي فيشكل أيضاً إضافة مميزة. إذ أن تصميمه الدقيق والحدسي يتناسب مع أي حمام. بالإضافة إلى ذلك، فإن “سينسيا أرينا” Sensia Arena هو مرحاض ذكي مع ميزة المغسل، كما توفّر “غروهي” حوض المغسل اليدوي كنموذج أولي في عالم الحمامات الذكية. ويمكن تعديل الحوض بسرعةٍ وسهولة ما يجعله مثالياً للعقارات المستأجرة.