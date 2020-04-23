Snapchat يقدم 40 برنامجاً جديداً لشهر رمضان المبارك 2020

● تلبي قائمة البرامج والمسلسلات الجديدة كافة الأذواق وتغطي مواضيع متنوعة مثل الطهي والكوميديا والجمال والموضة وغيرها

● زيادة بنسبة 80% في الوقت الذي يمضيه المستخدمون بمشاهدة محتوى Discover مقارنة بالعام الماضي

أصبح بإمكان مستخدمي Snapchat التمتع بمشاهدة مجموعة واسعة من البرامج والمسلسلات الشيّقة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، بما فيها باقة حصرية من البرامج الجديدة التي يقدمها شركاء Discover عبر التطبيق. ويشمل ذلك 40 برنامجاً جديداً تم اختيارها بالشراكة مع الناشرين والمبتكرين الرقميين والمنتجين في منطقة الشرق الأوسط، مما يتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية الاختيار من قائمة واسعة من البرامج طيلة أيام الشهر الفضيل.

ويعمل Snapchat على إثراء قائمة العروض الجديدة لشهر رمضان المبارك بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين في المنطقة، ويأتي ذلك في أعقاب الزيادة المسجلة في الوقت الإجمالي الذي يمضيه المستخدمون بمشاهدة محتوى Discover، بنمو تزيد نسبته عن 80% في عام 2019 مقارنة بالعام 2018.

ويقدم شركاء Discover مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات مثل “رامز مجنون رسمي” من إنتاج MBC، وفيه يعود النجم المصري رامز جلال بنسخة جديدة أكثر تشويقاً وجنوناً من برنامجه الرمضاني الشهير؛ وبرنامج “سعوِدها” من موقع “أطيب طبخة” التابع لشركة “Webedia عربية”، وهو برنامج يتتبع خطى زوجين سعوديين شغوفين بابتكار أطباق جديدة مستوحاة من المطبخ السعودي الشهير؛ وبرنامج “لا تقولها” من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وهو برنامج يلتقي فيه المذيع مع المتسابقين في الحدائق والأسواق ويطلب منهم إحضار مواد محددة من المتاجر دون ذكر الغرض من ذلك؛ وقناة “فتافيت” التابعة لشبكة قنوات “ديسكفري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أكبر علامة تجارية للأغذية في العالم العربي والتي تتميز بوصفاتها اللذيذة؛ و”ذكريات طاش” من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، ويستعرض مجموعة من أفضل حلقات المسلسل الرمضاني الشهير “طاش ما طاش”، والذي يتناول العديد من القضايا بلمسة كوميدية مبتكرة.

وقال مفيد النويصر، رئيس الاتصال الرقمي لمجموعة MBC: “نسعى دائماً لتوفير أفضل التجارب الترفيهية التي تتيح للجمهور متابعة المحتوى الذي نقدمه لهم بشغف. وتوفر صفحة Discover على Snapchat لنا منصة أساسية نقدم من خلالها محتوى مميّز وممتع يطرح المواضيع المرتبطة بحياتنا اليومية والتي تثير اهتمام جمهورنا في المنطقة. وعليه قمنا بزيادة برامجنا الخاصة بشهر رمضان على Snapchat لنقدم للجمهور محتوى تفاعلي متنوع ومسل”.

من جهته أوضح أحمد ندا، مدير شركة UTURN Entertainment قائلاً: “هدفنا هو توفير محتوى ترفيهي يحاكي الثقافة المحلية ويلهم الجمهور السعودي خلال شهر رمضان المبارك، بناء على التجارب السابقة التي قدمناها لمتابعي قناة UTURN والذي يبلغ عددهم 2.1 مليون متابع. لهذا السبب أطلقت يوترن على Snapchat برنامج ‘حلطمة’ الذي يسلط الضوء على المشاكل التي يمر بها السعوديون والعرب بأسلوب كوميدي وطريف. بالإضافة الى برنامجين لموقع أطيب طبخة وهما “سعودها” و”خلطبيطة” اللذين سيقدمان النصائح في فنون الطبخ لإضفاء لمسة مميزة على الأطباق التقليدية”.

وقال رامي سعد، رئيس الشراكات الدولية للمحتوى في Snap: “من المنصف أن نقول إن شهر رمضان سيكون مميّزاً هذا العام بالنسبة لمن يحتفلون بهذا الشهر الفضيل. مسؤوليتنا هي تقديم المحتوى التثقيفي والترفيهي لمستخدمي تطبيق Snapchat ولدينا قائمة كاملة من البرامج الحصرية والجديدة من شركائنا الاستثنائيين الذين عملوا جاهدين لتقديمها. لقد أبهرني الالتزام الذي شهدناه من الجميع وأنا متشوق جداً حتى يتم إطلاق هذه البرامج”.

للاطلاع على برامج Discover، اسحب الشاشة لليمين بعد الدخول إلى تطبيق Snapchat، وابحث عن البرنامج الذي تريد مشاهدته والاشتراك فيه.