«جوّي TV» تشهد ارتفاعاً 47% في نسبة المشاهدة

أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ارتفاع في نسب مشاهدة برامجها على منصّة «جوّي TV» التي تتقدم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي اقتضت حظر التجوّل وملازمة المنزل.

ونوّهت إنتغرال أن منصّة «جوّي TV» شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ساعات المشاهدة أسبوعياً، وتحديداً منذ 22 مارس الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 47% مقارنةً بالفترة نفسها السابقة لهذا التاريخ. كما ارتفع أيضاً عدد المشاهدين بنسبة زيادة بلغت 42% خلال الفترة المذكورة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال الأستاذ حمود الرميان إن «القنوات التلفزيونية ومنصّات الفيديو حسب الطلب، شهدت في الآونة الأخيرة نمواً قياسياً على الصعيد العالمي، بعد الحظر الذي فرضته الدول كافة لمحاربة وباء كورونا المستجد».

وأضاف: «تلتزم إنتغرال بمسؤوليتها تجاه المجتمع في هذه الأزمة، وتواصل بث قنوات عين التعليمية على كل من منصّة جوّيTVهوم وتطبيق جوّي TV، لدعم تجربة التعليم عن بُعد».

وتواصل إنتغرال بصفتها لاعباً رئيسياً في صناعة الترفيه الرقمي في المنطقة، تقديم أقوى محتوى ترفيهي متنوّع وحصري لكل أفراد الأسرة من خلال منصّة «جوّي TV» التي توفّر للمستخدم أكثر من 20,000 محتوى فيديو، تلبّي متطلّبات الفئات العمرية كافة، كما توفّر للمستخدم العديد من المزايا، حيث تتيح له العودة إلى بداية البرنامج التلفزيوني في أي وقت لمشاهدة الأجزاء التي فاتته، وطرقاً متعدّدة لمتابعة المحتوى على شاشات متعدّدة في وقت واحد.

تجدر الإشارة إلى أن مشتركي STC المميّزين من عملاء مفوتر 4 ومفوتر 5، يستطيعون مشاهدة مجموعة متنوّعة من البرامج الترفيهية، إضافة إلى أحدث المسلسلات والأفلام مجاناً على منصّة «جوّي TV».