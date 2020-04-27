أقام مركز رد سي مول، فعاليات “اليوم المفتوح” الحدث السنوي الذي يقام في شهر يناير من كل عام والذي جمع كافة العاملين في رد سي مول والطاقم الإداري للمركز وبمشاركة كيجي مسيليلا الرئيس التنفيذي في رد سي مول والمهندس الريان قدوري مدير عام مركز رد سي مول وأعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة “شركة أسواق البحر الاحمر المحدودة” والشركة المشغلة، شركة انتماء للخدمات العقارية احدى شركات شركة سدكو القابضة.

أُقيمت فعاليات “اليوم المفتوح” في إستراحة ديرتنا في مدينة ذهبان، وتميزت بأجواء المحبة والتواصل والتفاعل التي سادت بين الموظفين وكافة الحضور، حيث استمتع الجميع بلحظاتٍ من الفرح والتحديات المسلية. وشارك الحضور في تحديات لعبة طاولة كرة القدم “بيبي فوت” والبلياردو وكرة الطاولة ومنافسات ألعاب بلاي ستيشن ولعبة هوكي الطاولة.

كما استمتع المشاركون بمغامرات سباق الصحراء والطرق الوعرة “ATV” وركوب الجمل والخيول وكرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة. وفي ختام “اليوم المفتوح” جرى السحب على الجائزة الكبرى وقدم المركز مجموعة من الجوائز القيمة.

كيجي مسيليلا الرئيس التنفيذي في رد سي مول، قال في معرض تعليقه على فعاليات “اليوم المفتوح”:” نحرص في رد سي مول على إحياء “اليوم المفتوح” في إطار المبادرات الإجتماعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الموظفين بمختلف فئاتهم وإيجاد بيئة إيجابية موازية لبيئة العمل بين قيادات المركز وجميع الموظفين. كما تتيح هذه الفعالية جمع الموظفين وإتاحة الفرصة لهم للترفيه والإبتعاد عن نمط العمل والتعارف فيما بينهم لبناء وتعزيز روح الفريق فيما بينهم”.

من جهته أكد المهندس الريان قدوري، مدير عام مركز رد سي مول على أن فعالية “اليوم المفتوح” مناسبة نعبّر من خلالها إلى كافة الموظفين والعاملين عن تقديرنا لجهودهم وتفانيهم في العمل. وقال:” إشراك الموظفين في فعالية “اليوم المفتوح” والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة هو بمثابة رسالة تقدير وإهتمام بالموظفين، سواءً خلال ساعات العمل أو خارجها لأننا نعتبرهم المورد البشري الأساس في مؤسستنا وشركاء في نجاحاتنا، ومن شأنه أن يشكل حافزاً لهم لتحقيق المزيد من التقدم في الأداء وتعزيز الولاء المؤسسي”.

يحرص رد سي مول على إحياء “اليوم المفتوح” كتقليد ٍ سنوي يجمع كافة العاملين من مختلف الفئات الوظيفية والإدارية وسط أجواء من الألفة والتفاعل والتناغم، ليشكل مناسبة للخروج من روتين العمل والترفيه والتسلية.