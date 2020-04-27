أعلنت شركة النهدي الطبية، الرائدة في قطاع الصيدلة على مستوى المملكة العربية السعودية، عن شراكتها مع ” شركة إسماعيل علي أبو داوود التجارية ” التي قامت بإطلاق حملة تبرعات من خلال ضيوف النهدي. وتأتي هذه الحملة في إطار جهودها للمساهمة في توفير الدعم للمجتمع السعودي خلال أزمة انتشار وباء كوفيد-19 والحد من تأثيره على المواطن السعودي.

وستقوم ” شركة إسماعيل علي أبو داوود التجارية ” بالتبرع بمبلغ محدد من عائدات مشتريات ضيوف النهدي لأي منتج من منتجات “بروكتر آند غامبل” لصالح جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية. كما ستمنح الشركة مبلغ 200 ألف ريال لدعم وتعزيز العمليات الطبية والخدمات الصحية التي تقوم بها جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية خلال هذه الأوقات الحرجة والصعبة التي نمر بها.

المتحدث الرسمي لشركة النهدي أثنى على خطوة ” شركة إسماعيل علي أبو داوود التجارية ” مؤكداً على أهمية تضافر كل الجهود للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تأثيره على مجتمعنا وتوفير الدعم للمؤسسات الخيرية التطوعية التي تقوم بجهدٍ كبير خلال هذه الفترة. وقال: نحن في شركة النهدي نعمل بالتعاون مع شركائنا على توفير كل ما يلزم لدعم النظام الصحي وتعزيز الخدمات الصحية والطبية في كافة أرجاء المملكة”.

وتندرج حملة التبرعات هذه بالشراكة مع ” شركة إسماعيل علي أبو داوود التجارية ” في إطار سلسلة من المبادرات والإجراءات التي إتخذتها شركة النهدي منذ بداية انتشار فيروس كوفيد- 19، حرصاً منها على الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.