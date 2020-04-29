مجموعة د.سليمان الحبيب تخصص فرقاً طبية للتدخل السريع للحالات الطارئة بالمنزل للكبار والأطفال على مدار الساعة

أطلقت أقسام الطوارئ بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية خدمة التدخل السريع RRT ، التي يقوم عليها فريق طبي متقدم من إسعاف الكبار والأطفال ومكون من أطباء متخصصين في طب الطوارئ يعاونهم فريق تمريضي وإسعافي للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة .

ذكر ذلك د. سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة والذي قال أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو تقديم خدمة اسعافية وعلاجية سريعة بمنزل المريض ومن ثم نقله للمستشفى إذا استدعت حالته الصحية، وتقديم أفضل رعاية طبية مع مراعاة أعلى معايير السلامة. إذ سيتم ذلك تحت إشراف مركز القيادة والتحكم لأقسام الطواريء بالمجموعة .

وأوضح د. العسيري أن هذه الخدمة تتيح توفير الزيارات المنزلية للحالات الطارئة على مدار الساعة من خلال فريق الاستجابة السريع، حيث يتم طلب هذه الخدمة عبر الخط الساخن رقم 0115259555.

بعدها ينتقل الفريق الطبي للمنزل ويقدم كافة الحالات الإسعافية للمريض بما فيها تخطيط القلب وتركيب المحاليل الوريدية وخياطة الجروح السطحية، بالإضافة إلى خدمات البخار وقياس مستوى السكر والعلامات الحيوية والأكسجين وتوصيل العلاجات اللازمة إلى المنزل بعد اكتمال الزيارة عبر صيدليات المجموعة وذلك لكل الأعمار.

وأضاف د. العسيري أن المجموعة لم يقتصر عملها على تقديم هذه الخدمة فقط بل امتد ليشمل مجموعة من الخدمات الأخرى كخدمة الحبيب لايف كير ، التي تتيح تواصل الأطباء مع المرضى من أي مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بعد عبر تقنية الفيديو، ويتوفر تطبيق “الحبيب كير لايف” على أجهزة “الأندرويد” و”الأيفون” ويمكن تحميله بسهولة، وكذلك خدمة صرف الأدوية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى ، وأيضاً التحدث مع الصيدلي والتسوق الإلكتروني من صيدليات المجموعة . ويأتي ذلك من أجل تيسير وصول خدماتها للمستفيدين والاستفادة من التقنيات الحديثة، وذلك عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا مع الكفاءات البشرية للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.