إطلاق ساعة HUAWEI Watch GT 2e الجديدة وعالية الأداء في المملكة

أعلنت هواوي عن إطلاق ساعة HUAWEI WATCH GT 2e الآن في المملكة العربية السعودية. وتتميز الساعة الجديدة ببطارية عالية الأداء تدوم لأسبوعين كاملين مما يجعلها الأداة المثالية للتدريب والحفاظ على جدول اللياقة البدنية أثناء الالتزام بالبقاء في المنزل. ولا تقتصر روعة الساعة الذكية الجديدة على جمال التصميم وأناقته فحسب، ولكنها أيضاً مليئة بالميزات والتقنيات المتطورة التي ستحفزك لتقديم أفضل ما عندك في كل تمرين رياضي خلال شهر رمضان أو بعده.

بطارية عالية الأداء تدوم لأسبوعين

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 2e بعمر بطارية يدوم لأسبوعين بعد كل عملية شحن، لذلك لم يعد هناك حاجة لتوصيلها باستمرار وإعادة الشحن بعد الاستخدام. والأهم أن عمر البطارية والأداء القوي لا يستلزم إيقاف تشغيل أي من الخصائص في الساعة، لذا بإمكانك الاستمتاع بكل مزايا ساعتك أثناء ممارسة التمارين وتحقيق أهدافك الصحية والرياضية. ويعود الفضل في ذلك إلى شريحة Kirin A1وهي أول شريحة تطورها هواوي ذاتياً وتقدم عمر بطارية طويل الأمد من خلال الأداء القوي الذي يستخدم قدراً أقل من الطاقة.

وضعيات رياضية متطورة تمكنك من متابعة كل احتياجات اللياقة البدنية

إنّ ساعة HUAWEI WATCH GT 2e هي أكثر من مجرد قطعة عصرية مميزة. فهي عبارة عن مدرب شخصي في معصمك على استعداد لمساعدتك وتحفيزك في كل وقت مع نحو 100 تمرين مختلف إلى جانب توفير ملاحظات مفصلة وتحليلات وافية عن أدائك. ويمكن للساعة تتبع 15 وضعية للتمارين الاحترافية، منها 8 رياضات في الهواء الطلق تشمل الجري، والمشي، والتسلق، والتنزه سيراً على الأقدام، والجري على الطرقات، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون، و7 رياضات في الصالات الرياضية والأماكن المغلقة تشمل المشي، والجري وركوب الدراجات والسباحة في الأحواض المغلقة والتدريب الحر واستخدام الدراجات الرياضية الثابتة، وجهاز التجذيف. كما يمكنها تتبع 85 نوعاً آخر من الرياضات موزعة على ست فئات، وتشمل الرياضات الصعبة والترفيه والرياضات المائية واللياقة البدنية وألعاب الكرة والرياضات الشتوية وتسلق الصخور والباركور والتزلج على الألواح وركوب الأمواج والتنس والبيسبول وحتى تمارين حرق السعرات الحرارية كرقص الهيب هوب.

متابعة حالتك الصحية والاهتمام بعافيتك

بفضل تقنية المراقبة المتقدمة، ستكون ساعة HUAWEI WATCH GT 2e الأداة المثالية لمتابعة حالتك الصحية بدقة. ومن خلال تقنية TruSeenTM 3.5 لمراقبة معدل ضربات القلب بدقة، يمكنك الاطمئنان إلى حالة قلبك بشكل مستمر. كما تراقب الساعة جودة النوم من خلال تقنية TruSleepTM 2.0. وبالاعتماد على تقنية TruRelaxTM تتابع الساعة معدل الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك على التحكم بمستويات التوتر والإجهاد. كما تقدم لك مجموعة من تمارين التنفس لتساعدك على الاسترخاء. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الساعة بخاصية فريدة لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) وبالتالي تجنبك أي حوادث أثناء القيام بالتدريبات الرياضية في رمضان.

تألّق أينما كنت

قد نضطر لقضاء وقت أطول في المنزل في هذه الفترة ولكن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع أن نحافظ على إطلالة مميزة ومظهر أنيق. تتميز ساعةHUAWEI WATCH GT 2e بتصميم أحادي الهيكل مع حزام من الفولاذ المقاوم للصدأ من فئة 316L وهو ما يمنحها المظهر القوي والجريء. وتحتوي الساعة أيضاً على شاشة AMOLED 1.39 بوصة تمكنك من إجراء المكالمات الهاتفية وقراءة الإشعارات بسهولة ومشاهدة تحليلات ومؤشرات اللياقة البدنية. ويمكنك أيضاً استخدام مجموعة واسعة من الخلفيات لتغيير الألوان بما يتناسب مع كل إطلالاتك.

استمتع بالموسيقى في كل مكان

لا شكّ أن الاستمتاع إلى أغانينا المفضلة يشكل الدافع الأفضل لممارسة الرياضة وبذل المزيد من الجهد والطاقة أثناء التدريب. تمتاز ساعة HUAWEI WATCH GT 2e بمساحة تخزين تتسع لما يصل إلى 500 أغنية، فضلاً عن خاصية الاتصال بسهولة مع سماعات الرأس بتقنية بلوتوث. وبالتالي يمكنك التحكم بالموسيقى من خلال الساعة نفسها ولن تحتاج إلى إخراج هاتفك. ومن خلال ميزة التصوير عن بعد، ستتمكن باستخدام ساعتك من التقاط الصور عند بعد عبر الهاتف. ولتظل دائماً على اتصال بمن حولك، ستتلقى الساعة الإشعارات الواردة من مجموعة واسعة من تطبيقات الهاتف.

التوافر والأسعار

أصحبت ساعة HUAWEI WATCH GT 2e متوفرة الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 599 ريال سعودي بثلاثة ألوان هي الأحمر القاني، الأسود الجرافيتي والأخضر الفاتح، في متجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة الإلكترونية المعتمدة في المملكة.